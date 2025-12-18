Етнічний росіянин передавав ЗСУ дані з окупації й потрапив до катівні російських військових

У листопаді 2022, коли російська армія в паніці відступала під натиском наступаючих українських військ, а Антонівський міст вже був зруйнований – окупаційні війська переправляли свою техніку на лівий берег через понтонні переправи. У той час у зворотному боці – на правий берег – вони дозволяли переїхати поодиноким цивільним машинам. Саме в одній з таких зміг повернутись додому Олександр Тєлєпєнь. Чоловік живе в селі Лиманці на Миколаївщині. Від самого початку окупації він перекидав дані про колони, що проходили повз його село для ЗСУ. За це його і затримали на початку листопада 2022 і переправили в поліцейський відділок у Каховку, що на лівому березі Дніпра. Завдяки тому, що в цей час військові РФ в паніці відступали – вони не надто цікавились потенційним «шпигуном», і майже одразу його відпустили. Про затримання, катування, щасливий збіг обставин, завдяки якому чоловікові вдалось вийти з катівні та потрапити додому – він розповів Радіо Свобода.

Автори: Олександр Матюшенко, Влад Неведомський