ПВК Аксьонова з окупованого Криму вирушила воювати проти України. Що про неї відомо?

З окупованого Росією Криму воювати проти України вирушили учасники приватного воєнізованого формування «БАРС-Крим». Його створив і курирує російський глава Криму Сергій Аксьонов. Спочатку завданням підрозділу був захист Кримського півострова від Збройних сил України. Тепер же його учасниками зміцнюють російські позиції на фронті, розповідає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Про воєнізоване формування «БАРС-Крим» вперше стало відомо навесні 2023 року. На той момент ЗСУ просунулися до Криму в Херсонській області та завдавали результативних ударів по російських військових об'єктах на півострові.

Спочатку повідомлялося, що завданнями «БАРСів» були забезпечення антитерористичної безпеки в Криму та протидії заходу туди ЗСУ. Потім з'ясувалося, що цілі формування замикаються не тільки на Криму. У жовтні група «БАРСів» вирушила воювати проти України.

«На передовій у Криму та за його межами»

Проводи «БАРСів» у зону бойових дій відбулися наприкінці жовтня у Сімферополі.

«Бійці підрозділу «БАРС-Крим» вирушили для виконання бойових завдань у зону проведення «спеціальної військової операції» (так у Росії називають своє повномасштабне вторгнення в Україну – ред.). Слова подяки хлопцям, які завжди на передовій – і в Криму, і за межами нашого регіону. Кримчани це добре знають. Дякую за службу і високу громадянську відповідальність», – заявив Сергій Аксьонов.

Виконуйте завдання так, щоб тут усі спали спокійно: ваші рідні та близькі

Кількість учасників формування, відправлених на війну з Україною, не розголошують. З офіційних фото та відео випливає, що їх везли майже двома десятками автобусів із Z-символікою.

«Виконуйте завдання так, щоб тут усі спали спокійно: ваші рідні та близькі», – сказав їм Сергій Аксьонов.

На якому напрямку воюватиме формування «БАРС-Крим», теж не уточнюється. Виїжджали вони з Криму через пункт пропуску «Чонгар».

На сторінці Сергія Аксьонова залишають коментарі про те, що бійці, швидше за все, не повернуться назад, «як би ми не молилися».

«БАРСи» з кримських доріг

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сергій Аксьонов формує силовий контингент свого підпорядкування. Він створив і курирує кілька приватних військових організацій. Фінансують їх за кошти кримського бізнесу. Чи добровільно підприємці це роблять, невідомо.

Серед ПВК Аксьонова – підрозділ «БАРС-Крим», до складу якого, окрім добровольців, входили російські чиновники та депутати. Вони у вільний від роботи час під керівництвом інструкторів вивчають теорію та практику реагування на військові загрози.

Формування «БАРС-Крим» не є підрозділом Міноборони РФ, але йому у Криму надали багато повноважень, якими наділені російські військові. Вони регулярно проводять навчання, блокуючи цілі регіони у Криму, доглядові заходи на дорогах, встановлюють блокпости, відпрацьовують протидію потенційному проникненню диверсійних груп та керують FPV-дронами.

Влітку представникам «БАРС-Крим» дозволяли блокувати рух на дорогах і зв'язок навіть у курортних регіонах Криму.

Навіщо Сергію Аксьонову приватні армії, достеменно невідомо. Експерти називають різні версії: від реакції на зростаючу недовіру до російської армії на тлі невдач у війні з Україною до бажання зберегти владу і власну безпеку на випадок різних військових сценаріїв.

У Криму вступ до лав «БАРС-Крим» багато хто розглядає як «менше зло», ніж до армії РФ, оскільки сподіваються, що служба в теробороні убезпечить від можливої мобілізації до регулярних російських військ та відправки на фронт, заявляють у Представництві президента України в АРК.

Спроба уникнути незаконної мобілізації може обернутися прямим шляхом на фронт

«В реальності ця стратегія несе в собі значні ризики. У разі критичної ситуації російських військ на фронті саме підрозділи «БАРС-Крим», як уже підготовлені та організовані військові формування, можуть стати першочерговими кандидатами для перекидання в зони активних бойових дій. Таким чином спроба уникнути незаконної мобілізації може обернутися прямим шляхом на фронт. Ця тактика використання «територіальної оборони» як приманки може бути частиною більш широкої стратегії окупантів щодо так званої «прихованої мобілізації» не лише в Криму, а й на інших тимчасово окупованих територіях України», – стверджують у відомстві.

Без статусу та виплат

За словами Сергія Аксьонова, представники «БАРС-Крим» виконують бойові завдання «спільно з Міноборони РФ». Але приватні військові формування перебувають поза правовим полем у Росії. Через це багато хто, хто воював у їхньому складі, зіткнувся з проблемами легалізації своєї військової діяльності в Криму.

Їх не визнають ветеранами бойових дій, через що вони не можуть отримати виплати та пільги, що належать російським військовослужбовцям.

Подібні скарги масово надходять до підконтрольного РФ омбудсмена Криму Олександра Штехбарта.

«Проблемним питанням є те, що станом на 1 грудня 2024 року перелік добровольчих формувань (загонів), створених Міноборони РФ спільно з органами влади суб'єктів Російської Федерації, відсутній. У зв'язку з чим виникають труднощі для громадян при підтвердженні своєї участі у «СВО» (так у Росії називають своє повномасштабне вторгнення в Україну – ред.). Наприклад, комісія військового комісаріату відмовила громадянину Є. у видачі посвідчення УБД (учасника бойових дій) через те, що добровольчий загін «Крим» військової частини 08818 «М» не входить до переліку військових частин та організацій Збройних сил РФ, які беруть (брали) участь у «спеціальній військовій операції», – повідомляється у звіті омбудсмена за 2024 рік, який мають у розпорядженні Крим.Реалії.

Учасникам ПВК у Криму доводиться довго добиватися соціальних виплат та гарантій після повернення із зони бойових дій.

Заявником отримана одноразова виплата у розмірі 200 тисяч рублів та надана щомісячна компенсація

«Немає необхідності доводити соціальну значущість відповідального ставлення до питань підтримки учасників «спеціальної військової операції». Однак досить часто продовжують надходити до уповноваженого звернення від членів сімей учасників «спеціальної військової операції» звернення щодо надання сприяння в оформленні регіональних виплат. Так, житель Євпаторії, 1972 р.н., з жовтня 2022-го брав участь у виконанні завдань «СВО» як доброволець загону «БАРС» однієї з військових частин. Доброволець Л. звернувся до уповноваженого з питання надання сприяння в отриманні посвідчення ветерана бойових дій, регіональної виплати, оформленні інших заходів підтримки. За дорученням уповноваженого військовим комісаріатом Євпаторії видано посвідчення ветерана бойових дій. Заявником отримана одноразова виплата у розмірі 200 тисяч рублів та надана щомісячна компенсація на оплату житлових приміщень та комунальних послуг, пільговий проїзд у транспорті приміського та міського сполучення», – йдеться у документі.

Найскладніше доводиться учасникам ПВК, які йдуть воювати з місць позбавлення волі, йдеться у звіті Олександра Штехбарта. Йому вдалося з'ясувати, що підконтрольний Москві військовий комісаріат Криму за розпорядженням командування у 2024 році призупинив «до особливих вказівок» видачу посвідчень ветерана бойових дій добровольцям, залученим до «виконання спеціальних завдань» із числа засуджених.

Публічно в цьому військовому відомстві про таку директиву не повідомляли.

«У зв'язку з цим на контролі в апараті уповноваженого продовжують перебувати результати розгляду звернення Р., 1979 р.н., добровольця штурмової роти «Z», добровольчого формування «БАРС», військової частини 22179, інваліда третьої групи загального захворювання, який отримав 22.07.2023 важке поранення (зокрема ампутована кисть руки), про надання сприяння в огляді ВВК, отримання посвідчення УБД», – сказано у звіті омбудсмена.

Публічних заяв від російської влади Криму щодо цих проблем немає.

Кримські втрати

Скільки кримчан, які воювали проти України, загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, достеменно невідомо.

Російська влада ці дані не розголошує. Крим.Реалії вдалося ідентифікувати понад 1,5 тисячі російських військовослужбовців з Кримського півострова, убитих під час бойових дій проти України.

У Представництві президента України в АРК заявляють про загибель щонайменше 2,2 тисячі військовослужбовців із підрозділів РФ, дислокованих у Криму. З них 1,3 тисячі, ймовірно, були громадянами України, зазначають у відомстві.

Загиблих із Криму може бути й більше, враховуючи, що більшість російських військових на півострові ховають без розголосу.