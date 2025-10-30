Як українські спецоперації «знижують військовий та логістичний потенціал» Росії в окупованому Криму: деталі

В окупованому Росією українському Криму атаковані нафтобази, виникли потужні пожежі. Ці об’єкти використовуються для постачання паливом російської армії. У тому, що сталося і якими будуть наслідки, розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

В анексованому Криму під ранок 29 жовтня лунали вибухи, після яких у Сімферополі та Сімферопольському районі виникли дві потужні пожежі.

Телеграм-канал «Крымский ветер» з посиланням на інформацію від підписників написав, що у селищі Гвардійське о 06:26 пролунав потужний вибух, після якого виникла пожежа на місцевій нафтобазі компанії ATAN. Також було опубліковане відео.

Пожежу на нафтобазі у Гвардійському також зафіксували супутники NASA Firms.

Трохи згодом стало відомо про потужну пожежу в Сімферополі, місце якої спочатку було визначено на ТЕЦ у мікрорайоні Гресівський, але, як виявилося, горить розташована неподалік нафтобаза.

«Крымский ветер» повідомив, що 28 жовтня біля нафтобази було багато військових бензовозів, прикритих маскувальними сітками і які мають конструкції для захисту від дронів. Ця нафтобаза активно використовується для постачання російської армії, стверджує телеграм-канал.

Пожежу на нафтобазі у Сімферополі підтвердив російський глава Криму Сергій Аксьонов. «Внаслідок атаки ворожого БПЛА на території Сімферополя було влучання в ємність з паливно-мастильними матеріалами. В результаті виникла пожежа. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці», – написав Аксьонов у своєму телеграм-каналі.

Міністерство оборони РФ відзвітувало про збиття над територією Криму протягом минулої ночі трьох «українських безпілотних літальних апаратів літакового типу», а також з 7:00 до 9:00 (за московським часом) засобами ППО п'яти українських БПЛА літакового типу.

СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, що прикривають Крим, та нафтобаз, які забезпечують ворога паливом

У Севастополі під час атаки дронів у Сімферопольському районі перекривався рух пасажирських катерів через бухту. Пізніше морський пасажирський транспорт відновив свою роботу, повідомили Крим.Реалії місцеві джерела.

Ударні дрони Центру спеціальних операцій «А» СБУ вночі 29 жовтня завдали удару по російських військових та інфраструктурних об'єктах в анексованому Криму, повідомило Радіо Свобода джерело в українській спецслужбі. У відомстві підтвердили удари та пожежі на двох нафтобазах у Криму, які використовуються російськими військовими.

«СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, що прикривають Крим, та нафтобаз, які забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує військовий та логістичний потенціал росіян», – зазначило інформоване джерело.

Гвардійське – друга серія, Сімферополь – початок

Нафтобаза у селищі Гвардійське Сімферопольського району вже була атакована раніше в жовтні – це сталося 17 числа. Удар також був здійснений рано-вранці. У Сімферополі та Сімферопольському районі о 6:23 було чути два потужні вибухи, через 5 хвилин, о 6:28 пролунали ще два вибухи. На об'єкті, який належить мережі автозаправних станцій ATAN, виникла потужна пожежа.

Заграва та хмара густого диму від палаючої нафтобази були видні на десятки кілометрів із Сімферополя та сусіднього із Сімферопольським Білогірського району.

Нафтобаза у Гвардійському входить до структури ATAN, яка належить ТОВ «Кедр» – власнику найбільшої у Криму мережі провідних автозаправних комплексів під брендом ATAN (понад 100 АЗС), нафтобаз та парку бензовозів.

«Українські військові атаку підтвердили. Зафіксовано влучання у резервуар РВC-2000», – повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України.

Пожежа у Гвардійському тривала понад п'ять діб. Супутникові знімки підтвердили знищення, щонайменше, п'яти ємностей із паливом.

Транспортне плече доставлення ПММ буде збільшено, а відповідно і час доставлення палива російським військам

«Нафтобаза у Гвардійському, мабуть, «найпівнічніша» в Криму, яка використовується для постачання паливом російського угруповання на окупованих територіях України. Збройні сили України цілеспрямовано добивають цей об'єкт. У результаті транспортне плече доставлення ПММ буде збільшено, а відповідно і час доставлення палива російським військам», – розповів Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

Нафтобаза у сімферопольському селищі Комсомольське на вулиці Монтажній, 6А має два великі резервуари для зберігання палива і чотири менші. На об'єкті є під'їзні залізничні колії та рампа з нафтопроводами.

Ця нафтобаза належить компанії TES, яка володіє в Криму мережею АЗС, власними нафтобазами та нафто- і газоперевалочним терміналом у Керчі. Власник компанії Сергій Бейм зараз перебуває під слідством у справі про розкрадання коштів із бюджету РФ на постачання палива до Криму.

За 800 метрів на північ за адресою Монтажна вулиця, 33 знаходиться ще одна нафтобаза TES, що має два великі і три менші резервуари.

Обидві компанії мають парки бензовозів і нафтобази та постачають паливо російській армії

Наразі незрозуміло, яка з двох нафтобаз цієї компанії була уражена. Обидві розташовані неподалік станції Сімферополь-Вантажний.

«TES і ATAN володіють найбільшими мережами АЗС на півострові, TES також працює на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Обидві компанії мають парки бензовозів і нафтобази та постачають паливо російській армії. Тому вони є законними цілями для ЗСУ, а російські війська будуть на «голодному паливному пайку», – прокоментував військовий експерт із Криму.

Усе менше і менше ємностей для зберігання нафтопродуктів

У жовтні Сили оборони України атакували три нафтобази у Криму, з них дві – по два рази.

Найбільший морський нафтоналивний термінал у Криму розташований у Феодосії. Він був атакований у ніч на 6 жовтня, виникла сильна пожежа, що тривала кілька днів. Частину резервуарів було знищено вогнем.

Повторно Феодосійська нафтобаза була атакована за тиждень, 13 жовтня. У результаті цієї атаки було пошкоджено 11 цистерн, із них 8 із дизельним паливом (обсягом 5 і 10 тисяч кубометрів) і дві цистерни з бензином. Ще одна була порожня.

15 жовтня Генштаб ЗСУ уточнив, що пошкоджено 16 резервуарів із пальним, які вціліли після попередньої атаки. У Генштабі наголосили, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ паливно-мастильними матеріалами. Загальний обсяг нафтопродуктів, що зберігалися в резервуарах, становить близько 193 тис. кубометрів.

Як уже згадувалося, двічі була атакована нафтобаза ATAN у селищі Гвардійське, а сьогодні також завдано удару по нафтобазі TES у Сімферополі.

Телеграм-канал «Крымский ветер» з посиланням на інформацію від підписників повідомляє, що з середини жовтня збільшилася кількість бензовозів біля головної нафтобази Чорноморського флоту РФ в Інкермані.

«Бензовози з маскувальними сітками та захистом від дронів, тобто прибули з фронту», – повідомляє телеграм-канал.

Нафтопродукти будуть постачатися, що називається, «з коліс», і це позбавляє російську армію маневровості

«Робота українських сил по об'єктах у Криму, які постачають паливом російську армію, має планомірний характер. Зараз із великих нафтобаз на півострові залишилася нафтобаза ЧФ РФ у Севастополі, але вона практично невразлива, оскільки ПММ зберігаються у підземних резервуарах. Їх будували за радянських часів із розрахунком на ядерний удар. У місті є ще одна велика нафтобаза – «Югторсан» у Козачій бухті, але чи використовується вона, невідомо. У будь-якому разі при доставленні палива до російських військ із Севастополя збільшується довжина маршруту та час у дорозі. Нафтопродукти будуть постачатися, що називається, «з коліс», і це позбавляє російську армію маневровості та можливості планувати операції на великі проміжки часу», – вважає колишній український офіцер із Криму.