Армія РФ вночі атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення у двох районах – Кім

Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



За його даними, через це є знеструмлення населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах.



Попередньо, постраждалих немає.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.