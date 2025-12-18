Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Армія РФ вночі атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення у двох районах – Кім

Після удару РФ є знеструмлення населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах. Фото ілюстративне
Після удару РФ є знеструмлення населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах. Фото ілюстративне

Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його даними, через це є знеструмлення населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах.

Попередньо, постраждалих немає.

Читайте також: Міненерго: через атаки РФ у середньому щодня без світла залишаються близько 400 тисяч споживачів

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG