Міненерго: через атаки РФ у середньому щодня без світла залишаються близько 400 тисяч споживачів

Через системні російські обстріли у середньому щодня без електропостачання залишаються близько 400 тисяч споживачів, переважно у прикордонних та прифронтових регіонах, повідомляє у телеграмі пресслужба Міністерства енергетики.



Кількість знеструмлених абонентів змінюється залежно від інтенсивності російських ударів. Ситуація в енергосистемі України залишається складною.



У Міненерго констатують, що війська РФ продовжують атакувати електростанції, а також об’єкти передачі й розподілу електроенергії, що ускладнює та подовжує процес відновлення. Водночас ремонтні роботи тривають безперервно, що дозволяє утримувати ситуацію в енергосистемі контрольованою.



За даними міністерства, вночі 17 грудня сили РФ атакували Дніпропетровську область, усі споживачі заживлені.



Також у відомстві додають, що на Одещині, яка зазнала значних пошкоджень через масовані атаки 13 і 14 грудня, все ще тривають аварійно-відновлювальні роботи. Станом на ранок відновлення електропостачання очікують близько 32 тисяч абонентів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.



