На Одещині понад 430 тисяч абонентів залишаються без світла після масованої атаки РФ – Міненерго

Понад 430 тисяч абонентів в Одеській області все ще залишаються без світла після масованої атаки РФ, повідомляє у телеграмі пресслужба Міністерства енергетики.

За повідомленням, на вихідних Одещина зазнала однієї з наймасованіших атак – сили РФ цілеспрямовано били по об’єктах розподілу та передачі електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК «Укренерго». Тимчасово без електропостачання залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.

Енергетики змогли відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно. На Миколаївщині електропостачання вже повернуто для понад 345 тисяч споживачів.



У Міненерго додають, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. Війська РФ щодня завдають ударів по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прикордонних і прифронтових регіонах.



Через пошкодження енергетичної інфраструктури в окремих регіонах України продовжують діяти графіки погодинних відключень. Загалом по країні, окрім південних регіонів, ситуація поступово покращується, додають в міністерстві.

У ніч на 14 грудня російські військові здійснили масовану атаку дронами по Одещині. За даними місцевої влади, було пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Для допомоги населенню були розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працювала на генераторах.

Голова ОВА Олег Кіпер сьогодні повідомив, що станом на 9:00 заживлено майже всі об’єкти критичної інфраструктури.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.