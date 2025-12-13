На Одещині «пункти незламності» працюють цілодобово, роботу бюветів продовжили до 22:00 – влада

В Одеській області триває ліквідація наслідків російської повітряної атаки по обласному центру та інших населених пунктах, повідомляють представники місцевої влади 13 грудня.

«Спеціалісти роблять усе можливе і неможливе, щоб стабілізувати ситуацію та першочергово подати напругу на об’єкти критичної інфраструктури. За інформацією ДТЕК «Одеські електромережі», станом на зараз знайдено технічне рішення, аби заживити 40 тисяч абонентів. Для одеситів відкриті пункти незламності, працюють бювети з питною водою. Їх роботу продовжили до 22:00», – написав у телеграмі начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Голова області Олег Кіпер вказав, що Одеса постраждала найбільше.

«Щоб підтримати людей у цей непростий час, на Одещині вже розгорнуто 428 пунктів незламності, які працюють цілодобово. Лише зранку близько 4 тисяч людей уже скористалися їхніми послугами», – повідомив чиновник.

У ніч проти 13 грудня сили РФ масовано атакували Одеську область, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням», – зазначив місцевий чиновник.

За оновленою інформацією, постраждали четверо людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.