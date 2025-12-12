Доступність посилання

У частині Одеси зникли світло й вода після атаки РФ – влада

Рятувальники гасять пожежу на місці російського удару по Одесі, листопад 2025 року
Рятувальники гасять пожежу на місці російського удару по Одесі, листопад 2025 року

Російські військові вночі завдали удару по Одесі, внаслідок чого в частині місті немає електрики і води, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло й водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня… На місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

