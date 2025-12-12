У частині Одеси зникли світло й вода після атаки РФ – влада

Російські військові вночі завдали удару по Одесі, внаслідок чого в частині місті немає електрики і води, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло й водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня… На місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.