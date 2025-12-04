Сім людей постраждали через атаку дронів в Одесі – ОВА

Одеса зазнала інтенсивної атаки російських дронів у ніч на 4 грудня, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За наведеними ним оновленими даними, постраждали сім людей, зокрема одна людина залишається на стаціонарному лікуванні, а іншим медичну допомогу надали без госпіталізації.

«Підрозділам ППО більшу частину повітряних цілей вдалося знищити, проте зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено двері та скління семи багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі», – вказав чиновник.

За його словами, рятувальники загасили пожежі, для жителів постраждалих будинків влада розгорнула пункти незламності.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.