У Харкові пролунав вибух, є загиблий і постраждалі – мер

У Шевченківському районі Харкова пролунав вибух, внаслідок чого одна людина заагинула, двоє постраждали, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Спочатку мер повідомляв лише про постраждалих, але пізніше повідомив, що під завалами виявили тіло загиблої людини.

Причину вибуху він не уточнював.

Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, під час вибуху пошкоджені три автомобілі, також сталося займання 4 гаражів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.