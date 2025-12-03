На Херсонщині ОВА повідомила про трьох загиблих через удари РФ

Обласна військова адміністрація повідомила про ще трьох загиблих на Херсонщині внаслідок російських ударів.

Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що вранці 3 грудня стало відомо про загибель жительки Херсона через вчорашній російський обстріл. «Близько 20:30 окупанти вкрили вогнем Дніпровський район міста, внаслідок чого смертельні поранення дістала 37-річна жінка», – написав він у телеграмі.

Крім того, за словами Прокудіна, стало відомо, що через «російський дроновий терор» 1 грудня в селі Дудчани Милівської громади загинув 77-річний чоловік.

Також голова ОВА повідомив, що в лікарні помер 62-річний чоловік, автомобіль якого російські військові атакували з дрона у Центральному районі Херсона вдень 30 листопада.

Раніше Прокудін повідомляв, що за добу 2 грудня внаслідок російських обстрілів на Херсонщині одна людина загинула, ще троє – були поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.