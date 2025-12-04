У лікарні померла 6-річна дівчинка, поранена в Херсоні – ОВА

У Херсоні померла шестирічна дівчинка, поранена 3 грудня під час російського обстрілу, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін зранку 4 грудня.

«Дівчинка, яка учора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні. Медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими», – написав чиновник, висловивши співчуття рідним і близьким.

Упродовж усіх трьох років, що минули від звільнення Херсона в листопаді 2022 року, цей обласний центр майже щодня зазнає російських обстрілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.