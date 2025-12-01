Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині є поранені – влада

Щонайменше троє людей поранені внаслідок російського обстрілу Чорнобаївки, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація зранку 1 грудня.

До лікарні доставлені 32-річний чоловік, 49-річна та 62-річна жінки. Усі потерпілі перебувають у стані середньої тяжкості.

«Близько 06:00 російська армія масовано обстріляла Чорнобаївку. Ворог атакував село з артилерії та реактивної системи залпового вогню. Внаслідок численних «прильотів» потрощено з пів сотні приватних будинків, щонайменше дві багатоповерхівки, лінії електропередач, газопровід та господарські споруди», – йдеться в повідомленні.

Також орієнтовно о 09:30 військові РФ атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

«52-річний херсонець дістав контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення руки, черева та ніг. Бригада «швидкої» доставила постраждалого до лікарні в тяжкому стані. У ці хвилини медики продовжують боротися за його життя», – повідомляє ОВА.

Також уранці російський FPV-дрон атакував у Херсоні маршрутку під час виконання рейсу. «На щастя, обійшлося без постраждалих. Транспорт отримав пошкодження», – повідомив голова МВА Ярослав Шанько.

Через російські обстріли в Херсоні зранку 1 грудня тимчасово не працюють тролейбуси.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.