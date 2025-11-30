ОВА: вранці внаслідок російських обстрілів Херсона постраждало троє чоловіків

Зранку в неділю, 30 листопада, російські військові завдали ударів по Херсону, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

У відомстві кажуть, що впродовж години внаслідок ударів РФ по Дніпровському району поранення дістали троє чоловіків, яким 53, 73 та 58 років.

«Стан першого потерпілого медики оцінюють як легкий, двох інших – середнього ступеня тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу», – підсумували в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



