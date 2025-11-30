Росія запустила по Україні дві балістичні ракети і понад 120 дронів – Повітряні сили

У ніч проти 30 листопада Росія атакувала територію України двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму і 122 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, сили РФ запускали дрони з наступних напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – окупований Крим.

Відомо, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 104 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях», – підсумували у ЗСУ.

У ніч проти 30 листопада російські військові завдали удару удар по житловому та промисловому сектору міста Вишгород Київської області, йдеться у повідомленні ДСНС України.

«Внаслідок атаки виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку», – кажуть рятувальники.

Окрім того, зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків, а також пошкоджено припарковані авто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



