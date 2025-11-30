«Із 2022-го, будь він неладний». Один день війни обходиться Росії у річний бюджет середнього міста

Уже 3 роки і 9 місяців Російська Федерація веде повномасштабну війну проти України. Один день цієї війни, за різними оцінками, обходиться Росії у близько 30 млрд рублів, що співставно з річним бюджетом середнього російського міста. При цьому у кожній 20-й російській школі немає опалення, води та туалетів.

Проєкт Сибирь.Реалії (проєкт "Окно")подивився на соціальні проблеми у регіонах Росії на тлі продовження Кремлем витрат бюджету на агресію проти України.

Найгірша ситуація із станом шкіл у Росії – у Мурманській області, де 77% шкільного фонду потребує капітального ремонту, у Кіровській, де ця цифра сягає 69%, у Карелії та Кабардино–Балкарії, де на капремонт чекають відповідно 65% та 64% шкіл.

При цьому один день війни в Україні вартує для російського бюджету приблизно в 160 разів більше, ніж вартість будівництва нової сільської школи на 200–300 осіб.

Довгобуд у Слюдянці і парти, як шконки

У середині листопада жителі прибайкальського містечка Слюдянка записали відеозвернення до очільника Росії Володимир Путіна та губернатора Іркутської області Кобзєва.

Вони поскаржилися на аварійний стан єдиної у місті школи.

Нову будівлю для неї у Слюдянці почали будувати ще шість років тому, але будівництво зупинилося у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Звернення жителів Слюдянки до Путіна на відео зачитує мати випускника школи Іллі Грейнера, який загинув на війні проти України:

парти кріпляться до стіни школи

«У нашій школі відкрито музей полеглим. Але місця для «парт героїв» (такі парти в рамках мілітаристської пропаганди встановлюють зараз у багатьох російських школах – проєкт Окно) немає, тому парти кріпляться до стіни школи», – скаржиться вона Путіну.

«У школі навчаються 28 дітей, чиї батьки зараз на «СВО». Четверо з них уже загинули. І 17 випускників загинули. Іллі ось було всього 23 роки. Дітей не встиг залишити. Осколок у голову отримав», – розповідає Оксана Грейнер.

«У нас маленька школа. Тому «парти героїв» і прибили до стін, чисто – «шконки» (нари в тюрмах – ред.), – говорить Олена зі Слюдянки. – І вже зрозуміло, що до 2026 року ніяку нову школу не відкриють – будівництво стоїть. Хоча чому тут дивуватися? У нас в області бюджетна криза, каже влада. Навіть на посібники та зарплати не вистачить скоро. Сиротам житло не видають. Хлопці йдуть [на війну] від безгрошів’я та заради просування у черзі на житло».

«Парти героїв» і прибили до стін, чисто – «шконки»

У наступному році буде 80 років, як учні школи №1 у Слюдянці займаються в дерев’яній будівлі 1946 року.

«Аварійною її визнали ще років десять тому. Потім кілька років узгоджували проєкт. З 2019 року проєкт затвердили.., підрядник нібито приступив до робіт. У 2022 році стало зрозуміло, що ніхто нічого не будує», – розповідає Галина, мати одного з учнів.

Місцеві кажуть, що будівництво зупинилося влітку 2022 року.

Батьки учнів записали своє звернення губернатору Кобзєву, президенту Путіну, прем’єр-міністру РФ Мішустіну та спікерці Ради Федерації Матвієнко прямо на тлі недобудованої будівлі школи.

З того самого 2022 року, будь він неладний, будівництво весь час переноситься

«З того самого 2022 року, будь він неладний, ми чуємо обіцянки «добудувати» і все нові терміни здачі об’єкта. Тільки вони нескінченно переносяться», – говорить на відео Валентина Москвіна, мати трьох дітей зі Слюдянки.

У 2024 році під час прямої лінії губернатор Кобзєв обіцяв, що школу добудують до 2026 року.

У вересні 2025 року батьки просили про зустріч із Кобзєвим, але губернатор на ці прохання просто не відповів.

«Так, справді, фінансування на добудову школи зараз немає в бюджеті ні на 2025–й, ні на 2026 рік», – зізнається мер Слюдянського району Олексій Шульц.

Гроші ідуть на війну

У регіональної влади в Росії хронічно не вистачає грошей на соціальні потреби і на завершення проєктів, що суттєво покращили б життя людей.

У вересні в Красноярську 14 шкіл та дитячих садків постраждали від сильних дощів. В одних будівлях протік дах, в інших відсиріли стіни. Усі 14 установ продовжують далі працювати, діти навчаються в антисанітарних умовах, але поки грошей на капітальний ремонт шкіл немає.

Для того, щоб на ремонт можна було виділити кошти, мерії довелося навіть запровадити режим НС (надзвичайної ситуації – ред.).

Із 1 грудня можуть бути припинені усі роботи на будівельних об'єктах красноярського метрополітену. Причина: повна відсутність коштів на будівництво чи консервацію підземних об'єктів.

Спорудження метро в Красноярську почалося у жовтні 1995 року. І лише нещодавно завершили підготовчі роботи до початку проходження транспортних тунелів першої черги. Однак два роки тому фінансування з федерального та крайового бюджетів повністю припинилося. На сьогодні замовники винні метробудівцям близько 70 млн. рублів. За оцінками фахівців, у разі припинення всіх робіт тунелі будуть затоплені і є загроза обвалення надземних будов

Про «фінансові складнощі» говорять і чиновники Хакасії. У республіці не вистачає грошей на харчування дітей.

Уже в жовтні 2025 80% шкіл та дитячих садків можуть залишитися без обідів. Ці установи заборгували майже 1,8 мільярда рублів, через борги їхні рахунки заблоковані, а постачальники погрожують припинити постачання продуктів.

У Татарську Новосибірської області 21 вересня обвалилася половина будівлі школи, будівлі 1937 року. Ніхто не постраждав через чисту випадковість – обвал стався у неділю. За день до цього, під час реконструкції, на сході Москви на будівельників обвалилися перекриття чотирьох поверхів школи №1080, двоє робітників загинули.

За даними на 2024 рік, у Росії налічувалося 508 аварійних шкіл, чиї будівлі офіційно визнані небезпечними для перебування дітей та персоналу.