Буданов на Банковій: міжнародні реакції

Міжнародні медіа оцінюють призначення Кирила Буданова на посаду голови Офісу президента як серйозний політичний крок, що свідчить про прагнення України посилити фокус на обороні та стратегічній дипломатії в критичний період війни.

Деякі аналітики вважають, що у новій ролі Буданов може зміцнити координацію України зі Сполученими Штатами. Більше про це – в огляді Радіо Свобода.

Призначення Кирила Буданова, ветерана війни, якого широко поважають в Україні, на посаду керівника Офісу президента означає суттєву зміну для цієї посади, яку традиційно обіймала цивільна особа, зосереджена переважно на внутрішній політиці, пише інформаційна агенція Reuters.

Від початку повномасштабного вторгнення Буданов став помітним обличчям розвідувальної діяльності Києва, регулярно з’являючись в інтерв’ю та на брифінгах. Він неодноразово попереджав про довгострокові наміри Росії щодо України та регіону, водночас подаючи війну як екзистенційну боротьбу за державність країни, зауважує Associated Press.

За керівництва Буданова ГУР розширило свій оперативний вплив, координуючи розвідку, саботаж та спеціальні операції, спрямовані на послаблення військових можливостей Росії далеко за межами лінії фронту.

Видання Politico зауважує, що Буданов брав участь у переговорах щодо обміну полоненими між Україною та Росією та здобув широку популярність в Україні, йому приписують успішні операції всередині Росії. Неодноразово ставали ціллю замахів (разом із дружиною), і за рівнем суспільної довіри він неодноразово перевищував показники Зеленського.

Опитування регулярно називають Буданова одним із найпопулярніших політичних діячів України, що породжує припущення про те, що на майбутніх виборах він може стати одним із головних опонентів президента Володимира Зеленського, наголошує Financial Times.

Водночас керівник Офісу президента – ключова фігура в непрозорій українській політиці, попри те що формально це адміністративна посада, – традиційно стає об’єктом гострої критики. Тож ця роль потенційно може зашкодити його іміджу. Або ж ні. Про це пише в мережі X кореспондент Financial Times Крістофер Міллер.

Видання нагадує, що західні партнери України застерігали керівника розвідки від особливо зухвалих планів, побоюючись, що вони можуть призвести до ескалації конфлікту. Це кадрове рішення може насторожити деяких партнерів. Водночас ЦРУ, припускає Міллер, ймовірно, буде задоволене, адже має з Будановим тісні робочі відносини.

Буданов має тісні зв’язки зі Сполученими Штатами, так само вважає газета New York Times, а це «може бути важливим під час мирних переговорів України з адміністрацією Трампа». Він проходив підготовку в межах програми, яку підтримувало ЦРУ, а після поранення в боях на сході України «отримував лікування у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в штаті Меріленд – рідкісна практика для українського військовослужбовця».

Колишній чиновник адміністрації Трампа, який працював з Росією та Україною, заявив виданню Washington Post, що Буданов є хорошим вибором, оскільки його поважають як політичні призначенці, так і кар’єрні працівники в уряді США.

«Буданов – один з тих людей, яких поважають у різних частинах адміністрації [Трампа]», – сказав колишній чиновник.

Незважаючи на свою репутацію яструба, Буданов відігравав тиху, але важливу роль у мирних переговорах на початку 2025 року, зазначив колишній чиновник. «Коли ти справді розмовляєш з ним про те, як закінчиться війна, він, ймовірно, один із найбільш реалістичних і стриманих людей», – додав колишній чиновник. Це різко контрастувало, за його словами, з Єрмаком, який у його американських колег залишав враження антагонізму та егоцентризму.

«Схоже, це справжній кінець ери Єрмака», – сказав Washington Post один високопоставлений європейський дипломат, який також попросив залишитися анонімним, щоб вільно говорити про українську політику.

Зеленський витратив понад місяць на пошук заміни колишнього керівника Офісу Андрія Єрмака, пише Wall Street Journal. Серед обов’язків Буданова – робота над тим, як Київ може забезпечити більше підтримки США під час спроби домовитися про мирну угоду з Росією, співпрацюючи з Рустемом Умеровим, колишнім міністром оборони, який тепер виконує функції головного переговорника після відставки Єрмака. Нова роль Буданова також може допомогти стабілізувати президентство Зеленського, яке опинилося під пильною увагою під час розслідування корупції.

Wall Street Journal називає нинішню ситуацію «потенційно критичним моментом» для українського лідера, який заявив, що готовий провести президентські вибори, якщо дозволятиме ситуація з безпекою, а також висловив пропозицію про припинення вогню для проведення референдуму щодо можливої мирної угоди для завершення війни.