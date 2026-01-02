На сайті президента з’явилися укази про призначення Буданова головою ОП, Іващенка – очільником ГУР

На сайті президента України 2 січня оприлюднені укази про призначення керівником Офісу голови держави Кирила Буданова і про звільнення його з посади очільника Головного управління розвідки Міноборони, а також про призначення керівником ГУР Олега Іващенка і звільнення його з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс президента України. Буданов погодився, заявивши, що нього це «честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки країни».

Пізніше президент повідомив, що Головне управління розвідки Міноборони очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, який був на цій посаді від березня 2024 року. Про нового очільника СЗР Зеленський не повідомляв.

Посада голови Офісу президента стала вакантною з кінця листопада 2025 року. 28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Він подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій»

Цьому передували обшуки у Єрмака. Про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має голова Офісу президента, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

