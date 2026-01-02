Зеленський підтвердив, що ГУР очолить Іващенко

Головне управління розвідки Міноборони очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, підтвердив президент України Володимир Зеленський.

«Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України», – написав він у телеграмі.

Олег Іващенко став керівником зовнішньої розвідки у березні 2024 року.

Раніше народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк та низка медіа з посиланням на свої джерела повідомляли, що ГУР може очолити Іващенко.

Раніше сьогодні Зеленський повідомив, що запропонував попереднику Іващенка Кирилу Буданову очолити Офіс президента України. Буданов погодився, заявивши, що нього це «честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки країни».

Посада голови Офісу президента стала вакантною з кінця листопада 2025 року. 28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Він подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій»

Цьому передували обшуки у Єрмака. Про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має голова Офісу президента, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.