«Продовжую служити Україні» – Буданов прийняв пропозицію очолити ОП

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що він прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс президента.



«Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні Зеленський повідомив, що запропонував Буданову очолити Офіс президента України. Він заявив, що доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО та іншими необхідними інституціями «оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки».

На початку грудня 2025 року Зеленський назвав кілька кандидатур, які розглядаються на цю посаду. Серед них був Буданов. Днями президент повідомив, що визначився з кандидатом на посаду очільника свого Офісу.

Посада голови Офісу президента стала вакантною з кінця листопада 2025 року. 28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Він подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій»

Цьому передували обшуки у Єрмака. Про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має голова Офісу президента, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.



