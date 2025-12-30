Зеленський визначився з новим очільником Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він визначився з кандидатурою на посаду голови Офісу президента.

«Що стосується керівника Офісу – я визначився. Інформація буде трішки пізніше», – розповів він журналістам.

Однак прізвища майбутнього очільника Офісу президента він не назвав.

Також Зеленський додав, що на початку року будуть зміни очільників обласних адміністрацій.

Раніше 4 грудня народний депутат від «Слуги Народу» Богдан Кицак в ефірі Радіо Свобода заявив, що, за його інформацією, найбільш вірогідним кандидатом на посаду керівника Офісу президента є міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Згодом Зеленський назвав кілька кандидатур, які розглядаються на цю посаду. Серед них є Федоров.

28 листопада стало відомо про проведення обшуку у голови Офісу президента. Андрій Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає». Про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має голова Офісу президента, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Згодом того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій».



