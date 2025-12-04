Депутат від «Слуги народу» Кицак припускає, що Офіс президента очолить Михайло Федоров

Народний депутат від «Слуги Народу» Богдан Кицак в ефірі Радіо Свобода заявив, що, за його інформацією, найбільш вірогідним кандидатом на посаду керівника Офісу президента є міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Підтверджена інформація буде після того, як президент здійснить відповідний указ і призначить свого керівника Офісу президента, але, по моїй інформації, найбільш ймовірно, це очолить безпосередньо пан Федоров», – сказав Кицак.





Народний депутат вважає, що ймовірне призначення Федорова дозволить «почистити проблемні моменти», які накопичувалися в Офісі президента роками. За його словами, це може сприяти відновленню довіри як до Володимира Зеленського, так і до держави загалом.

Офіційно про плани щодо призначення голови ОП наразі невідомо. Федоров, призначений міністром 2019 року, не робив заяв із цього приводу.

28 листопада стало відомо про проведення обшуку у голови Офісу президента. Андрій Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає». Про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має голова Офісу президента, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Згодом того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій».



