Зеленський визнав вплив корупційного скандалу на мирний процес

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розслідування щодо корупції в Україні впливає на мирний процес. Про це глава держави заявив у Парижі, відповідаючи на запитання журналіста, передає кореспондентка Радіо Свобода.



«Запитання було у вас, як відповідні речі впливають на Україну. Всі впливають на ситуацію, на переговорний процес. Всі впливають – і обставини, і люди. Багато чого відбувається. В моєму випадку – я президент воюючої країни, я щодня ухвалюю рішення. Вони різні. В більшості своїй вони дуже непрості. Від початку війни я схвалював і буду схвалював рішення, сфокусовані тільки на зміцненні України», – зазначив Зеленський.



Водночас президент, відповідаючи на відповідне запитання щодо наступного очільника його Офісу, не назвав ім’я ймовірного претендента, зауваживши, що хоче провести додаткові консультації.



«Я їх запланував по поверненню в Україну – я це зроблю. Мій вибір залежить від деяких речей: напрямок менеджменту і фокусуємося більше на дипломатії або інші напрямки, які дуже важливі», – сказав президент.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували імена семи підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет») та інші.

28 листопада стало відомо про проведення обшуку у голови Офісу президента. Андрій Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає». Про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має голова Офісу президента, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Згодом того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій».

Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».