«Буде загроза для вертольотів». Навіщо армія РФ встановила ПЗРК на дрон?

Російський дрон «Шахед» зі встановленим на ньому ПЗРК «Верба» для збиття повітряних цілей
Російська армія встановила на звичний дрон «Шахед» ПЗРК – переносний зенітно-ракетний комплекс. Кілька днів тому один із таких дронів збили українські військові та відео з ним потрапило до мережі. Зенітна установка розміщується зверху між крилами ударного дрона. ПЗРК – це, по суті, «ручне ППО».

Завдання цієї установки – збити повітряну ціль, що підлітає. Цю новацію аналізує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода для російкомовної аудиторії.

Вперше відео з таким модифікованим дроном опублікував експерт та консультант української армії в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов, також відомий під позивним «Флеш».

Він пояснив, що ракету запускає оператор «Шахеда» з території Росії, і закликав пілотів армійської авіації «взяти до відома появу нової загрози».

Військова спільнота України обговорює ефективність чергової модернізації цих дронів.

Авіаційний експерт Валерій Романенко вважає: ефективність ПЗРК, встановленого на «Шахед», є сумнівною.

Російсько-іранський «Шахед» («Герань») виставлений серед підбитої військової техніки Росії в Києві. Жовтень 2025 року
Щоб потрапити у повітряну ціль, її потрібно зафіксувати, прицілитися та вистрілити.

«Треба враховувати, що «Шахед» – це об'єкт маломаневрений і малошвидкісний. І тому ось так відразу стежити... Одна справа, коли ти на плечі несеш цю трубу – і швидко корпусом можеш розвернутися. Якщо перервався процес наведення, цей ПЗРК можна викинути разом із «Шахедом», – пояснює Романенко.

Проте експерт погоджується: навіть це ускладнить повітряне полювання на ці типи дронів, оскільки пілотам потрібно буде постійно розуміти, де знаходиться дрон, щоб не опинитись у нього перед носом.

ПЗРК «Верба»

Вся річ у тому, що на «Шахед» встановлено ПЗРК «Верба». Цей тип зенітних ракет вибухає до безпосереднього влучення в ціль, недалеко від неї.

Треба враховувати, що «Шахед» – це об'єкт маломаневрений і малошвидкісний
Валерій Романенко

Зроблено це для того, щоб вразити якомога більшу площу та потрапити в ціль навіть у разі використання теплових пасток – це популярний засіб захисту авіації від зенітних ракет.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський запевняє: нинішня спроба встановити ПЗРК на «Шахеди», хоч і «сира», але показує, що російський ВПК рухається та пробує нові рішення.

«Туреччина нещодавно випробувала рішення ракет класу «повітря-повітря» під крилом ударних безпілотників. І більше того, це були ракети загоризонтні, вони працюють на великі відстані. Потрібно говорити, що в будь-якому випадку, що хоче Росія – це створити дрон, який нестиме бойові засоби поразки класу «повітря-повітря», щоб захищати групу, рій дронів, які виконують бойове завдання», – зазначає Храпчинський.

Shahed-238
Не перша модифікація

Ця модифікація «Шахедів» далеко не перша.

Зрозуміло, що це буде більша загроза для наших гелікоптерів, ніж для літаків-винищувачів. Ворог не стоїть на місці
Юрій Ігнат

Раніше Росія розміщувала на них ракету Р-60 класу «повітря-повітря» для захисту дрону від українських літаків.

Наявність у противника нових, модифікованих ударних безпілотників підтвердили й у Повітряних силах України.

«Дуже сильно змінилися «Шахеди». І Старлінки, і сім-карти на них знаходили. Окремі канали зв'язку, різні модеми. Багато антен РЕБ саме для протидії нашим засобам електронної боротьби. І в тому числі ось такі засоби. Із цим усім працює розвідка. І ПЗРК – це ще один виклик. Зрозуміло, що це буде більша загроза для наших гелікоптерів, ніж для літаків-винищувачів. Ворог не стоїть на місці», – сказав в ефірі телеканалу «Рада» прес-офіцер Повітряних сил України Юрій Ігнат.

У Повітряних силах не прокоментували, наскільки це рішення є ефективним, а лише додали, що будь-які нововведення на війні випробовуються виключно в бою.

