«Буде загроза для вертольотів». Навіщо армія РФ встановила ПЗРК на дрон?

Російська армія встановила на звичний дрон «Шахед» ПЗРК – переносний зенітно-ракетний комплекс. Кілька днів тому один із таких дронів збили українські військові та відео з ним потрапило до мережі. Зенітна установка розміщується зверху між крилами ударного дрона. ПЗРК – це, по суті, «ручне ППО».

Завдання цієї установки – збити повітряну ціль, що підлітає. Цю новацію аналізує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода для російкомовної аудиторії.

Вперше відео з таким модифікованим дроном опублікував експерт та консультант української армії в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов, також відомий під позивним «Флеш».

Він пояснив, що ракету запускає оператор «Шахеда» з території Росії, і закликав пілотів армійської авіації «взяти до відома появу нової загрози».

Військова спільнота України обговорює ефективність чергової модернізації цих дронів.

Авіаційний експерт Валерій Романенко вважає: ефективність ПЗРК, встановленого на «Шахед», є сумнівною.

Щоб потрапити у повітряну ціль, її потрібно зафіксувати, прицілитися та вистрілити.

«Треба враховувати, що «Шахед» – це об'єкт маломаневрений і малошвидкісний. І тому ось так відразу стежити... Одна справа, коли ти на плечі несеш цю трубу – і швидко корпусом можеш розвернутися. Якщо перервався процес наведення, цей ПЗРК можна викинути разом із «Шахедом», – пояснює Романенко.

Проте експерт погоджується: навіть це ускладнить повітряне полювання на ці типи дронів, оскільки пілотам потрібно буде постійно розуміти, де знаходиться дрон, щоб не опинитись у нього перед носом.

ПЗРК «Верба»

Вся річ у тому, що на «Шахед» встановлено ПЗРК «Верба». Цей тип зенітних ракет вибухає до безпосереднього влучення в ціль, недалеко від неї.

Зроблено це для того, щоб вразити якомога більшу площу та потрапити в ціль навіть у разі використання теплових пасток – це популярний засіб захисту авіації від зенітних ракет.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський запевняє: нинішня спроба встановити ПЗРК на «Шахеди», хоч і «сира», але показує, що російський ВПК рухається та пробує нові рішення.

«Туреччина нещодавно випробувала рішення ракет класу «повітря-повітря» під крилом ударних безпілотників. І більше того, це були ракети загоризонтні, вони працюють на великі відстані. Потрібно говорити, що в будь-якому випадку, що хоче Росія – це створити дрон, який нестиме бойові засоби поразки класу «повітря-повітря», щоб захищати групу, рій дронів, які виконують бойове завдання», – зазначає Храпчинський.

Не перша модифікація

Ця модифікація «Шахедів» далеко не перша.

Раніше Росія розміщувала на них ракету Р-60 класу «повітря-повітря» для захисту дрону від українських літаків.

Наявність у противника нових, модифікованих ударних безпілотників підтвердили й у Повітряних силах України.

«Дуже сильно змінилися «Шахеди». І Старлінки, і сім-карти на них знаходили. Окремі канали зв'язку, різні модеми. Багато антен РЕБ саме для протидії нашим засобам електронної боротьби. І в тому числі ось такі засоби. Із цим усім працює розвідка. І ПЗРК – це ще один виклик. Зрозуміло, що це буде більша загроза для наших гелікоптерів, ніж для літаків-винищувачів. Ворог не стоїть на місці», – сказав в ефірі телеканалу «Рада» прес-офіцер Повітряних сил України Юрій Ігнат.

У Повітряних силах не прокоментували, наскільки це рішення є ефективним, а лише додали, що будь-які нововведення на війні випробовуються виключно в бою.