Повітряні сили: РФ вночі атакувала Україну 95 дронами, є влучання на 8 локаціях

Російські військові в ніч проти 7 січня атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 95 ударними БпЛА, близько 60 з яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету і 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на восьми локаціях, а також падіння уламків на п’яти локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.