У Дніпрі сім людей постраждали через атаку РФ – влада

У Дніпрі внаслідок російської атаки ввечері 6 січня постраждали щонайменше сім людей, повідомив міський голова Борис Філатов.

«У понад 10 багатоповерхівках потрощено декілька сотень – якщо не близько тисячі – вікон. Є й дані про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків. Чимало згорілих автомобілів. За попередньою інформацією, відомо про сімох постраждалих. Двоє з них – діти. Здебільшого у людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення», – написав він у телеграмі.

За словами Філатова, є руйнування у профтехучилищі, де навчають на слюсарів і кондитерів. «Пожежу там загасили, але пошкоджено майстерню і студентський гуртожиток», – написав мер.

Він додав, що «зачепило» також два дитячі садки й одну зі шкіл.

Про те, що російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, напередодні ввечері повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.