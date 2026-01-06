Росія атакувала Дніпро безпілотниками, пошкоджена багатоповерхівка – ОВА

Російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко увечері 6 січня.

«Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтеху», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Гайваненко додав, що інформація про наслідки уточнюється.

Повітряні сили перед тим попереджали про рух безпілотників у Дніпропетровській області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



