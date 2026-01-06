Федоров: через удар Росії по Пологівському району поранені 4 людей, серед них діти

Російська армія атакувала Микільське в Пологівському районі, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров увечері 6 січня.

За його даними, внаслідок удару керованою авіабомбою зруйнований будинок, пошкоджений автомобіль, поранені четверо людей.

«Поранень дістали чотири людини – 42-річний чоловік, 38-річна жінка та двоє дітей – дівчина 10 років та хлопчик 7 років», – заявив голова області.

Всім пораненим надають необхідну допомогу, додав Федоров.

Раніше голова області повідомив про загиблого й поранену через російську атаку на Юліївку в Запорізькому районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



