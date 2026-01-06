Доступність посилання

Федоров: через удар Росії по Пологівському району поранені 4 людей, серед них діти

Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару по будинку на Запоріжжі, серпень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару по будинку на Запоріжжі, серпень 2025 року

Російська армія атакувала Микільське в Пологівському районі, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров увечері 6 січня.

За його даними, внаслідок удару керованою авіабомбою зруйнований будинок, пошкоджений автомобіль, поранені четверо людей.

«Поранень дістали чотири людини – 42-річний чоловік, 38-річна жінка та двоє дітей – дівчина 10 років та хлопчик 7 років», – заявив голова області.

Всім пораненим надають необхідну допомогу, додав Федоров.

Читайте також: На Запоріжжі через авіаудар по селу Юліївка загинув чоловік – ОВА

Раніше голова області повідомив про загиблого й поранену через російську атаку на Юліївку в Запорізькому районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


