На Запоріжжі через авіаудар по селу Юліївка загинув чоловік – ОВА

Одна людина загинула, ше одна зазнала поранень унаслідок атаки російських війскових на Запорізький район, повідомив голова ОВА Іван Федоров увечері 6 січня.

«Росіяни керованими авіабомбами обстріляли Юліївку. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, сталася пожежа. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік та поранена 42-річна жінка. Пораненій надається уся необхідна медична допомога», – вказав чиновник.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.