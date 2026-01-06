Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

На Запоріжжі через авіаудар по селу Юліївка загинув чоловік – ОВА

Наслідки російського удару на Запоріжжі, фото ілюстративне
Наслідки російського удару на Запоріжжі, фото ілюстративне

Одна людина загинула, ше одна зазнала поранень унаслідок атаки російських війскових на Запорізький район, повідомив голова ОВА Іван Федоров увечері 6 січня.

«Росіяни керованими авіабомбами обстріляли Юліївку. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, сталася пожежа. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік та поранена 42-річна жінка. Пораненій надається уся необхідна медична допомога», – вказав чиновник.


Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG