Удар РФ по Дніпру: на розлиту олію висипали кілька сотень тонн піску – Філатов

На набережній у Дніпрі триває ліквідація наслідків російського удару по місцевому заводу, повідомив мер міста Борис Філатов увечері 5 січня.

«На місці залишаються працювати комунальники та важка спецтехніка. Дороги вкриті сумішшю олії з піском. Його туди висипали декілька сот тонн – аби олія не потрапила в річку та не спричинила екологічне лихо», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Філатов додав, що проїхати набережною можливо лише на самоскиді. Відтак у наступні кілька днів у цьому районі зміниться рух для приватних автомобілів та громадського транспорту.

«Будь ласка, поставтеся до цього з розумінням. Роботи з ліквідації російського удару потребують чималих зусиль», – закликав мер міста.





Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок російської атаки на дороги міста вилилось 300 тонн олії. За його словами, війська РФ вдарили по заводу, що належить американській компанії Bunge.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



