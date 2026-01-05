У Харкові через російський обстріл постраждала людина – Синєгубов

Через сьогоднішній російський обстріл Харкова зазнав травм 58-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його словами, постраждалого доставили у лікарню.

Як повідомляла місцева влада, вдень 5 січня російські війська завдали п’ять ракетних ударів по Харкову. За даними міського голови Ігоря Терехова, сили РФ цілеспрямовано вдарили по енергетичній інфраструктурі Харкова, є «дуже значні пошкодження».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.