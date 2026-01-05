Влада повідомила про російські ракетні удари по Харкову

Російські війська завдають ударів по місту Харків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ракетна небезпека триває. Він закликав жителів міста перебувати в укриттях.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про п’ять ракетних ударів, один з них – попередньо, по промзоні Слобідського району. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Згодом він додав, що сили РФ цілеспрямовано завдали пʼять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова, є «дуже значні пошкодження».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.