ОВА: на Херсонщині російські дрони атакували пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблий та поранені

На Херсонщині російські дрони атакували пункт видачі гуманітарної допомоги в одному із населених пунктів Дарʼївської громади, повідомив голова обласної військової дамнітрації Олександр Прокудін.

За його даними, через це удар загинув 64-річний чоловік, вибухових травм та уламкових поранень зазнали 79-річна жінка та 71-річний чоловік.

Прокудін повідомив, що щонайменше три дрони сили РФ спрямували на приміщення, в якому місцеві жителі отримували речі першої необхідності.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



