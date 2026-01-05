Філатов: сили РФ вдарили по заводу американської компанії у Дніпрі – на дороги вилилось 300 тонн олії

У результаті російської атаки на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії, заявив міський голова Борис Філатов.



«В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби», – написав він у телеграмі.

За його словами, війська РФ вдарили по заводу, що належить американській компанії Bunge.

Компанія наразі це не коментувала.

В ОВА повідомляли, що внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа, пошкоджене підприємство та лінія електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



