Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Філатов: сили РФ вдарили по заводу американської компанії у Дніпрі – на дороги вилилось 300 тонн олії

За словами Філатова, війська РФ вдарили по заводу, що належить американській Bunge. Компанія наразі це не коментувала
За словами Філатова, війська РФ вдарили по заводу, що належить американській Bunge. Компанія наразі це не коментувала

У результаті російської атаки на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії, заявив міський голова Борис Філатов.

«В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби», – написав він у телеграмі.

За його словами, війська РФ вдарили по заводу, що належить американській компанії Bunge.

Компанія наразі це не коментувала.

В ОВА повідомляли, що внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа, пошкоджене підприємство та лінія електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG