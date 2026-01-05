Через атаки РФ на Дніпропетровщині постраждали четверо людей, серед них є дитина – ОВА

Російські війська сьогодні, окрім Дніпра, атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, постраждали четверо людей, серед яких є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, сили РФ безпілотниками та артилерією атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську, Покровську громади – постраждали 9-річна дівчинка та 48-річна жінка. Також пошкоджені будинок культури, дві приватні оселі і стільки ж господарських споруд, газогін.

Гайваненко додав, що російські БпЛА на Синельниківщині атакували Васильківську, Миколаївську та Богинівську громади – постраждали 41-річний чоловік та 71-річна жінка. Їм надали допомогу на місці. Через російську атаку сталася пожежа у трьох будинках.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



