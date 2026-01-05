Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Через атаки РФ на Дніпропетровщині постраждали четверо людей, серед них є дитина – ОВА

Російські війська безпілотниками та артилерією атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Фото архівне
Російські війська безпілотниками та артилерією атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Фото архівне

Російські війська сьогодні, окрім Дніпра, атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, постраждали четверо людей, серед яких є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, сили РФ безпілотниками та артилерією атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську, Покровську громади – постраждали 9-річна дівчинка та 48-річна жінка. Також пошкоджені будинок культури, дві приватні оселі і стільки ж господарських споруд, газогін.

Гайваненко додав, що російські БпЛА на Синельниківщині атакували Васильківську, Миколаївську та Богинівську громади – постраждали 41-річний чоловік та 71-річна жінка. Їм надали допомогу на місці. Через російську атаку сталася пожежа у трьох будинках.

Читайте також – Філатов: сили РФ вдарили по заводу американської компанії у Дніпрі – на дороги вилилось 300 тонн олії

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG