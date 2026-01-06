На Запоріжжі через атаку російського дрона поранені троє поліцейських – ОВА

Троє поліцейських поранені внаслідок російської атаки у Запорізькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, російський fpv-дрон ударив по службовому автомобілю правоохоронців, який рухався по автодорозі у Воздвижівці Пологівський район.



Внаслідок атаки поранені троє людей – 46-річний та 29-річний чоловіки та 41-річна жінка, повідомили в ОВА.

Про постраждалих серед поліцейських чи рятувальників через атаки РФ у прифронтових областях повідомляється регулярно.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



