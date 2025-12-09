ДСНС: пожежно-рятувальна частина пошкоджена через російський удар у Запорізькій області

У Запорізькій області внаслідок російського удару в ніч проти 9 грудня пошкоджена пожежно-рятувальна частина, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Вночі військові РФ здійснили удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибиті вікна й двері, пошкоджена покрівля», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що на момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тому ніхто з рятувальників не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.