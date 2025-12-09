Сили ППО збили 84 російських дрони зі 110 протягом ночі – командування

Російська армія атакувала Україну 110 ударними безпілотниками Shahed, «Гербера» та інших типів протягом ночі на 9 грудня, заявляє командування Повітряних сил вранці вівторка.
Дрони запускали з Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрова в Росії, а також окупованих Донецька та Гвардійського. Близько 70 із них – «шахеди».
«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в зведенні.
Військові зафіксували влучання 24 ударних БпЛА в дев’яти місцях. Командування попереджає, що в повітряному просторі залишаються кілька російських БПЛА.
Читайте також: На Запоріжжі понад 5000 абонентів залишилися без світла через атаку РФ – влада
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум