Сили ППО збили 84 російських дрони зі 110 протягом ночі – командування

Російська армія атакувала Україну 110 ударними безпілотниками Shahed, «Гербера» та інших типів протягом ночі на 9 грудня, заявляє командування Повітряних сил вранці вівторка.

Дрони запускали з Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрова в Росії, а також окупованих Донецька та Гвардійського. Близько 70 із них – «шахеди».

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в зведенні.

Військові зафіксували влучання 24 ударних БпЛА в дев’яти місцях. Командування попереджає, що в повітряному просторі залишаються кілька російських БПЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

