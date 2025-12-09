На Запоріжжі понад 5000 абонентів залишилися без світла через атаку РФ – влада

Понад п’ять тисяч абонентів залишилися без світла у Запорізькій області після того, як російські військові вкотре атакували цивільну енергетичну інфраструктуру, повідомив вранці 9 грудня очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Внаслідок російських атак пошкоджені електромережі сусідньої Дніпропетровської області. Через це без світла залишаються 5200 абонентів у Запорізькому районі. Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація», – написав Федоров у телеграмі.

За його словами, минулої доби в Запорізькій області внаслідок російських ударів у Запоріжжі і Вільнянську поранені 16 людей.

Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив про пошкодження інфраструктури через російські удари в Павлоградському районі.

«На три райони області були направлені атаки російських військ. Противник відкривав вогонь з важкої артилерії і вдарив FPV-дронами по Нікополю. На Павлоградський район ворог скерував БпЛА. Пошкоджена інфраструктура. Гучно через безпілотник агресора було і у Васильківській громаді Синельниківщини. Скрізь минулося без загиблих і постраждалих», – заявив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.