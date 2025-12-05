До програми PURL із закупівлі зброї Україні приєдналася 21 країна – Шмигаль

До програми із закупівлі американського озброєння для України у межах механізму PURL вже долучилася 21 країна, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Понад чотири мільярди доларів зобов’язалися виділити партнери на закупівлю озброєння у США для України в межах ініціативи PURL. Цього тижня наші партнери анонсували нові внески: 500 млн доларів від Норвегії, Польщі та Нідерландів; 200 млн доларів від Німеччини; 200 млн канадських доларів від Канади. Крім того, до PURL цього тижня долучилися Австралія і Нова Зеландія, оголосивши про внесок у розмірі понад 70 млн доларів. Таким чином, ініціатива тепер охоплює партнерів нашої держави по всьому світу», – написав Шмигаль у телеграмі 5 грудня.

Він зазначив, що від початку дії ініціативи PURL вона забезпечила близько 75% усіх ракет для систем Patriot і близько 90% ракет для інших систем ППО, які постачаються Україні.

Влітку цього року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.