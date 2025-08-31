До програми підтримки України PURL долучилися 7 країн, зібрано понад 2 млрд доларів – Зеленський

До програми PURL («Перелік пріоритетних потреб України») в серпні долучилися сім країн, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 31 серпня.

За його словами, в рамках програми зібрано вже понад два мільярди доларів.

«Хочу сьогодні подякувати партнерам, які за цей місяць стали учасниками програми PURL. Спеціальної нашої програми, яка дозволяє купувати необхідну зброю для Сил оборони України – купувати в Америці. За серпень ми додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію і Латвію. Уже у програмі більше двох мільярдів доларів. Координація – НАТО», – сказав Зеленський.

Він висловив сподівання на те, що в програмі акумулюватиметься не менше від одного мільярда доларів щомісячно. «І це кошти, які йдуть на купівлю дуже ефективної зброї – ракет для «Петріотів», «Хаймарсів», систем зброї, які потрібні для захисту наших міст», – зазначив президент.

Раніше стало відомо, що Нідерланди внесли в програму PURL 500 мільйонів доларів, спільний внесок Данії, Норвегії і Швеції сягнув 500 мільйонів доларів, Німеччина додала 500 мільйонів доларів.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО.

Після цього Сполучені Штати й НАТО запустили ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США.

За словами українського міністра оборони Дениса Шмигаля, завдяки новому механізму партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння і технологій через добровільні внески, нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. НАТО координуватиме постачання.