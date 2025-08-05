Швеція, Норвегія і Данія виділять 486 мільйонів доларів на проєкт із постачання американської зброї Україні

Швеція, Норвегія і Данія разом дадуть близько п’яти мільярдів норвезьких крон (близько 486 мільйонів доларів) на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні, повідомив норвезький уряд 5 серпня.

За повідомленням, ініціатива забезпечить швидке постачання Україні американської зброї й обладнання, посилить українську протиповітряну оборону, зокрема додатковими ракетами для системи ППО Patriot.

«Це – важлива ініціатива НАТО й США. Вона сприяє швидкому отриманню українцями життєво важливого військового обладнання для самозахисту і зміцнює співпрацю між США та європейськими країнами», – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

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Швеція заявила, що її частка в пакеті, який включає ракети Patriot й інше обладнання ППО, а також протитанкові боєприпаси, становитиме 275 мільйонів доларів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс вдячний трьом скандинавським країнам за фінансування цього пакету.

Напередодні Нідерланди були першою країною, яка оголосила про свою участь в ініціативі, виділивши 500 мільйонів євро.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Міністр оборони України Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.