Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України, Нідерланди профінансували перший пакет

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Сполучені Штати та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

«Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру», – написав він у телеграмі.

Шмигаль пояснив, що завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески.

Читайте також: CША і європейські члени НАТО розробляють механізм постачання зброї Україні – Reuters



«Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму», – додав міністр.



Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро – очікується, що поставки зброї відбудуться вже незабаром. За словами Шмигаля, найближчим часом очікуються також нові важливі оголошення.

Раніше сьогодні міністр оборони країни Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння на суму 500 мільйонів євро – включаючи деталі та ракети Patriot.