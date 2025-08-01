CША і європейські члени НАТО розробляють механізм постачання зброї Україні – Reuters

Сполучені Штати та європейські члени Північноатлантичного альянсу розробляють новий механізм постачання військової допомоги Україні за кошти європейських країн НАТО, повідомляє агентство Reuters.

За повідомленням, Київ складатиме списки найбільш необхідних озброєнь, пріоритетних списків потреб України (PURL), що складаються з пакетів на суму близько 500 мільйонів доларів.

Якщо одна з європейських країн буде готова передати Україні певну частину цього списку, вона зможе придбати відповідну заміну в США, оминаючи тривалі процедури затвердження військових поставок, але повинна буде провести авансову оплату.

Європейські країни також матимуть можливість замовляти необхідну зброю безпосередньо у США або через НАТО, пише Reuters.

Союзники сподіваються, що таким чином вдасться поставити Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.

У Північноатлантичному альянсі відмовилися коментувати дані джерел агентства, в Білому домі, Пентагоні та посольстві України у США на запит Reuters наразі не відповіли.