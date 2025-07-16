Трамп заявив, що зброя за кошти НАТО вже відправляється в Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші поставки озборєння, які купуватимуть союзники для України, вже розпочалися.



«Їх вже відправляють. Вони надходять з Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату… НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад в повному обсязі», – сказав він, відповідаючи на запитання, коли (відправлятимуть) перші ракети Patriot, деякі з озброєнь, які купуватимуть союзники.

Читайте також: Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійну зброю

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів. У Європі привітали цю заяву, але вважають, що 50 днів – це дуже багато.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що обіцянка Трампа підвищити тарифи та надіслати зброю Україні була сприйнята «не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент США Дональд Трамп діє, виходячи з того, що успішні зусилля США, спрямовані на те, щоб посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, вимагають поєднання економічних інструментів із західною військовою підтримкою, що дозволить Україні посилити тиск на Росію на полі бою.



