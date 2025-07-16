Новий поворот для України? Заява Трампа та її наслідки

У понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте оголосив про новий план поставок американської зброї Україні: озброєння від американських виробників буде закуповуватися країнами-членами НАТО й передаватися до Києва. Президент Трамп також виставив ультиматум Кремлю: до 50 днів мають початися мирні переговори з Україною, інакше стосовно російського імпорту і імпорту з країн‑торговельних партнерів Росії у США будуть запроваджені 100‑відсоткові мита.

Своєю чергою голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін пообіцяв посилити підтримку Росії на тлі погроз президента США Дональда Трампа запровадити вторинні санкції щодо торговельних партнерів Москви.

Американські аналітики називають ці рішення «поворотним моментом», «значним кроком уперед для України» та «новим підходом президента Дональда Трампа до конфлікту». Роберт Магінніс з Fox News назвав це «стратегічним поворотом від нерішучості до рішучості США у війні Росії проти України».

Цей поворот, каже він, полягає не лише у готовності США через союзників НАТО надавати Україні оборонну та наступальну зброю, а й у створенні ефективної системи поставок зброї, координованої НАТО, зі стабільним ростом замовлень для американської оборонної промисловості. Магінніс називає цей підхід «розумною політикою, заснованою на повазі до американських платників податків, залученні коштів союзників і чітким сигналом Москві: вільний світ більше не буде чекати».

Багатьох здивував рішучий тон заяв Трампа, що контрастує з нещодавніми висловлюваннями про російського керманича Володимира Путіна. Трамп явно хоче дистанціюватися від помилок попередніх президентів у відносинах із Кремлем.

Він обдурив багатьох: Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Але він не обдурить мене

«Він (Путін) обдурив багатьох: Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Але він не обдурить мене», – сказав Трамп, ніби даючи заочну відповідь тим його опонентам, які критикували президента США за довірливість до Путіна і його «готовність до миру».

Разом з тим, на думку деяких коментаторів, поки що не ясно, чи витримає цей новий підхід президента Трампа до відносин з Москвою випробування часом. За словами Джин Шагін, сенаторки-демократки, членкині сенатського комітету із зовнішньої політики, президент Трамп «принаймні, якщо судити з останніх коментарів, нарешті усвідомив, що Володимир Путін грає з ним в ігри, але чи збережеться це розуміння надовго, незрозуміло».

Як каже в інтерв'ю Радіо Свобода американський військовий експерт, співробітник Гудзонівського інституту Річард Вайц, варіант закупівель американського озброєння для України країнами-членами НАТО – найкращий в цій ситуації результат для Києва, якому відтепер гарантовані постачання американської зброї:

– Це хороший варіант за відсутності ще кращого варіанту – прямого американського фінансування таких поставок. Насправді Україна продовжить отримувати американську зброю, але платити за неї будуть європейські країни. Тобто Києву гарантується надходження озброєнь, а європейці зможуть списати ці витрати в рахунок збільшення своїх оборонних асигнувань, про що домовилися країни НАТО.

Українці отримали, по суті, гарантії продовження постачання американського озброєння в найближчому майбутньому

Наскільки я розумію, від цього виграють усі сторони. Європейці збираються передати свої системи ППО «Петріот» Києву, зараз йдеться про значну кількість – 27 батарей, а в арсенали країн Європи надійдуть нові установки, вироблені американськими фірмами. Одночасно європейці продовжать постачати Україні далекобійне озброєння власного виробництва. Таким чином українці отримали, по суті, гарантії продовження постачання американського озброєння в найближчому майбутньому.

Адміністрації Трампа потрібна чітка стратегія протистояння путінській Росії, каже американський військовий експерт, співробітник Філадельфійського інституту зовнішньополітичних досліджень Стівен Бланк:

– Передусім це свідчення віри президента Трампа в НАТО і готовності співпрацювати з партнерами по НАТО в постачанні зброї Україні. По-друге, це гарантія постачання американського озброєння Києву, причому не тільки оборонного, як, наприклад, систем «Петріот», але й наступального – ракет різного радіуса дії, артилерійських систем. Це добре. Погано те, що невідомо, якими будуть обсяги цих поставок, наскільки вони зможуть задовольнити запити України, оскільки їй потрібні масштабні постійні постачання озброєнь.

Невже Дональд Трамп все ще очікує відмови Путіна від планів захоплення українських територій?

По-третє: рішення відкласти на п'ятдесят днів запровадження імпортних мит на товари торговельних партнерів Росії, на мій погляд, невиправдане. Невже Дональд Трамп все ще очікує відмови Путіна від планів захоплення українських територій? Це нісенітниця. Путін відступить, тільки якщо його армія зазнає поразки або виникне загроза його владі. А для цього необхідно створити умови для наступальних дій української армії й застосувати жорсткі, дуже чутливі санкції проти основних покупців російських енергоносіїв. Я дуже сумніваюся, що заходи, про які було оголошено в понеділок, вплинуть на поведінку Путіна. Сполученим Штатам і їхнім союзникам потрібна чітка стратегія протистояння Росії, а не екстрені заходи, що вживаються від випадку до випадку.

Реакція Росії



Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медвєдєв вважає погрози Росії та її торговельним партнерам «дуже суворими тарифами» «театралізованим ультиматумом Кремлю», на який, за словами посадовця, в Росії не зважають.



«Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росія не звернула уваги», – написав у соцмережі Медведєв.



Віцеспікер російської Ради федерації Костянтин Косачов теж дав зрозуміти, що Росії байдуже, і натякнув на плани воювати й захоплювати українські території далі: «За 50 днів багато може змінитись і на полі бою, і в настроях можновладців у США і НАТО».



Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав заяви Трампа «вельми серйозними»: «Щось у них адресовано особисто президенту Путіну. Нам, безперечно, знадобиться час для аналізу сказаного у Вашингтоні».