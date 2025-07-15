Німеччина і США ухвалять рішення про відправку двох Patriot Україні протягом кількох днів або тижнів – Пісторіус

Берлін і Вашингтон ухвалять рішення про відправку двох американських систем протиповітряної оборони Patriot до Києва протягом кількох днів або тижнів, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів з міністром оборони США Пітом Геґсетом.

Виступаючи у Вашингтоні, як повідомляє агенція Reuters, Пісторіус заявив, що переговори продовжаться на робочому рівні для остаточного узгодження деталей, включаючи кількість пускових установок і ракет, які можуть бути включені в угоду.

За його словами, якщо угода буде укладена, то перша одиниця Patriot може бути відправлена в Україну протягом декількох місяців. Він відмовився коментувати, чи йшлося на переговорах також про наступальні озброєння для Києва.

Берлін запропонував купити американські комплекси Patriot і поставити їх в Україну, яку за останні тижні посилено атакує Росія.

Як зазначає Reuters, Німеччина передала Києву три свої установки Patriot, залишивши собі дев’ять систем – набагато менше, ніж 36 батарей Patriot, які вона мала в розпал Холодної війни.

Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. У червні під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість продажу Україні додаткових систем Patriot.