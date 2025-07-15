Трамп розповів, що «не ставить крапку» в контактах із Путіним

Президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю Бі-Бі-Сі через кілька годин після того, як дав Росії 50 днів на укладення миру з Україною, заявив, що «розчарований» поведінкою президента Росії Володимира Путіна, але ще «не ставить крапку» у своїх контактах з ним. На запитання, чи здатний він ще довіряти Путіну, Трамп відповів, що «не довіряє майже нікому».

Трамп знову поскаржився, що його розмови з Путіним відбуваються за наступною схемою: «У нас чудова бесіда. Я говорю: добре, ми, здається, наблизилися до рішення. А потім він бере і зносить чергову будівлю в Києві».

Президент США відмовився навести подробиці того, як саме він хоче змусити Путіна укласти мирну угоду з Україною. Трамп обмежився фразою: «Ми працюємо над цим». У своїй вчорашній заяві Трамп пригрозив Росії запровадженням високих імпортних мит та вторинними санкціями проти її торговельних партнерів, якщо Москва впродовж 50 днів не погодиться на мир. Крім того, він пообіцяв додаткове постачання зброї Україні.

В інтерв’ю Бі-Бі-Сі Трамп також відмовився від своєї попередньої оцінки НАТО як «застарілого» альянсу. За словами президента, тепер, коли НАТО «розпочинає платити за своїми рахунками», цей союз стає ефективнішим. На останньому саміті НАТО в Гаазі союзники поставили собі за мету довести витрати на оборону та пов’язану з нею інфраструктуру до 5% ВВП – як і домагалася адміністрація США. Трамп наголосив, що лідери таких країн, як Німеччина, Франція та Іспанія, виявляють повагу до нього та ухвалених ним рішень.

Президент США, який раніше ставив під сумнів те, що Вашингтон захищатиме союзників, які недостатньо вкладаються в оборону, в інтерв’ю Бі-Бі-Сі наголосив на важливості колективної безпеки, оскільки вона «дозволяє невеликим країнам мати захист від більших».

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент США Дональд Трамп діє, виходячи з того, що успішні зусилля США, спрямовані на те, щоб посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, вимагають поєднання економічних інструментів із західною військовою підтримкою, що дозволить Україні посилити тиск на Росію на полі бою.