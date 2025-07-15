WP: Трамп розглядав надання Україні ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет Tomahawk – їх поки нема в переліку поставок, але вони можуть бути включені пізніше. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на поінформоване джерело.

«Якщо їх запустити з України, вони можуть вразити Москву і Санкт-Петербург, і це питання було включено в обговорення ще в п’ятницю. Tomahawk поки що не включені до переліку поставок. Вони можуть бути включені пізніше, якщо Трамп захоче мати ще більше важелів впливу», – пише видання.

За даними WP, загальний пакет військової допомоги становить 10 мільярдів доларів.

Трамп не заявляв, що військова допомога може також включати в себе дозвіл на деякі нові потужні наступальні озброєння. Але джерело, причетне до цього рішення, повідомило виданню, що пакет, ймовірно, включатиме дозвіл на використання 18 ракет великої дальності ATACMS, які зараз є в Україні, з повною дальністю дії 300 кілометрів (близько 190 миль) – це не долетить до Москви чи Санкт-Петербурга, але вразить військові бази, аеродроми і склади постачання в глибині Росії, які зараз перебувають поза зоною досяжності. Пакет також може включати більшу кількість ракет ATACMS.

Як пише The Washington Post з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями в адміністрації, Трамп вирішив піти на ескалацію з трьох причин.

«По-перше, він вважав, що Путін не поважає його, імітуючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню. По-друге, він бачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 і ракет Tomahawk проти Ірану. І по-третє, він вважав, що Путін піде на переговори лише під загрозою застосування більшої сили. Як люблять казати росіяни, Трамп вирішив «ескалувати до деескалації».

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14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент США Дональд Трамп діє, виходячи з того, що успішні зусилля США, спрямовані на те, щоб посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, вимагають поєднання економічних інструментів із західною військовою підтримкою, що дозволить Україні посилити тиск на Росію на полі бою.