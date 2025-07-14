Трамп: нові системи Patriot надійдуть в Україну «дуже скоро»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні – про це він сказав під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня.

«Це (поміж іншого – ред.) «Патріоти». Це повний комплект, з (ракетними – ред.) батареями», – заявив він.

За словами Трампа, певна країна готова надати 17 комплексів: «тож ми збираємося укласти угоду, за якою ці 17, або значна частина з них, відпавляться на місце бойових дій».

Говорячи про терміни надання допомоги, президент США заявив, що це має відбудеться «дуже скоро, протягом днів».









Рютте, своєю чергою, повідомляв, що мав контакти щодо військової підтримки України з кількома країнами, в тому числі з Німеччиною, Фінляндією, Швецією, Норвегією, Нідерландами та Канадою.

Президент США заявив під час зустрічі з Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО.

Раніше 14 липня американське видання Axios із посиланням на два джерела, обізнані з планами президента США Дональда Трампа, написало, що американський лідер оголосить про новий план озброєння України, який, як очікується, передбачатиме надання наступальної зброї.

За повідомленням, однією з речей, яка переконала Трампа надати Україні зброю, була телефонна розмова з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася 3 липня. Тоді лідер РФ чітко дав зрозуміти, що планує продовження ескалації.

Трамп раніше заявив, що зброя, яку він надасть Україні, включатиме, серед іншого, батареї ППО Patriot. Трамп сказав, що оплатять постачання європейські країни. Він наголошував, що «дуже розчарований» Путіним через посилення його нападів на Україну.